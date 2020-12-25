В Москве на мужчину, совравшего про бомбу у него в сумке, завели дело

Полиция Москвы завела уголовное дело в отношении мужчины, который в центре города угрожал взрывным устройством у него в пакете.
Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя спокойствия. При обыске у задержанного не было обнаружено взрывчатых веществ или опасных предметов,
Мужчина высказывал требование предоставить ему общение с иностранными журналистами, угрожая в противном случае взорвать бомбу. Никакой взрывчатки при нём обнаружено не было. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — рассказал собеседник агентства.
Мотивы задержанного неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.
Как писал NEWS.ru, 20 декабря неизвестный злоумышленник «заминировал» столичный аэропорт Домодедово. Кинологи и сотрудники экстренных служб проверили здание, но не нашли никаких опасных предметов.
Волна анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в школах, самолётах и на других объектах наблюдается в России с ноября 2019 года. ФСБ установила, что большинство из этих звонков совершается из-за границы.
В сентябре неизвестные заявили о минировании ТЦ «Охотный ряд». Были эвакуированы более двух тысяч человек, сообщение оказалось ложным. В конце октября злоумышленники сообщали об угрозах минирования больниц в столице, но ни один случай не подтвердился.