В Москве на мужчину, совравшего про бомбу у него в сумке, завели дело

https://static.news.ru/photo/91ccb1be-467b-11eb-b95f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Полиция Москвы завела уголовное дело в отношении мужчины, который в центре города угрожал взрывным устройством у него в пакете.

Сотрудники правоохранительных органов задержали нарушителя спокойствия. При обыске у задержанного не было обнаружено взрывчатых веществ или опасных предметов, сообщил ТАСС источник в полиции.

Мужчина высказывал требование предоставить ему общение с иностранными журналистами, угрожая в противном случае взорвать бомбу. Никакой взрывчатки при нём обнаружено не было. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — рассказал собеседник агентства.

Мотивы задержанного неизвестны. По факту произошедшего проводится проверка.

Как писал NEWS.ru, 20 декабря неизвестный злоумышленник «заминировал» столичный аэропорт Домодедово. Кинологи и сотрудники экстренных служб проверили здание, но не нашли никаких опасных предметов.

Волна анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в школах, самолётах и на других объектах наблюдается в России с ноября 2019 года. ФСБ установила, что большинство из этих звонков совершается из-за границы.

В сентябре неизвестные заявили о минировании ТЦ «Охотный ряд». Были эвакуированы более двух тысяч человек, сообщение оказалось ложным. В конце октября злоумышленники сообщали об угрозах минирования больниц в столице, но ни один случай не подтвердился.