В Москве мужчина выпал из багажника мчащегося автомобиля и попал на видео

https://static.news.ru/photo/295eed46-cf24-11ea-96db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камеры наблюдения на Третьем транспортном кольце столицы зафиксировали, как из багажного отсека летевшей на большой скорости машины выпрыгнул человек.

Журналисты выяснили, что 24 июля злоумышленники потребовали у мужчины и его приятеля 60 тыс. рублей за аренду авто, а потом избили их, посадили в багажник и повезли в неизвестном направлении.

Однако похищенным удалось прямо на ходу открыть багажное отделение, и один из них выпал на дорогу и потерял сознание. Врачи диагностировали у него перелом черепа, а также ушибы и ссадины.

Как писал NEWS.ru, ранее трое мужчин в Ингушетии попытались выкрасть из больницы члена ОПГ.