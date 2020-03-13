https://static.news.ru/photo/fd25ff8c-6513-11ea-86e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Дерево упало на мужчину на востоке Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.

На 1-й Мясниковской улице на двигавшийся автомобиль упало дерево из-за сильного ветра, — пояснил источник ТАСС.

В результате ЧП водитель потерял сознание и врезался в стоящий на дороге автомобиль. От полученных травм он скончался на месте.

Ранее NEWS.ru писал, что СК РФ проверяет обстоятельства гибели 12-летней девочки в Гурьевске (Калининградская область). Ребёнка насмерть придавило упавшим деревом, когда она возвращалась домой из школы.