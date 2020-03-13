Дерево упало на мужчину на востоке Москвы. Об этом сообщили в экстренных службах столицы.
На 1-й Мясниковской улице на двигавшийся автомобиль упало дерево из-за сильного ветра, — пояснил источник ТАСС.
В результате ЧП водитель потерял сознание и врезался в стоящий на дороге автомобиль. От полученных травм он скончался на месте.
Ранее NEWS.ru писал, что СК РФ проверяет обстоятельства гибели 12-летней девочки в Гурьевске (Калининградская область). Ребёнка насмерть придавило упавшим деревом, когда она возвращалась домой из школы.