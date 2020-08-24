В Москве малолетний ребёнок выжил, упав с шестого этажа

На Днепропетровской улице в Москве из окна упал шестилетний мальчик. Ребёнок выжил, однако получил многочисленные травмы. После происшествия малыш находился в сознании.
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В настоящее время пострадавший госпитализирован. Медики зафиксировали у него кататравму, ушиб головного мозга, вдавленный перелом затылочной кости, открытый перелом плеча со смещением, рваные раны и множественные гематомы.
Как ранее передавал NEWS.ru, двое мальчиков в возрасте двух и трёх лет выпали из окна шестого этажа в Таганроге, оставшись дома без присмотра родителей. Оба погибли.
По данным уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой, за первое полугодие 2020 года в России из окон выпали 644 ребёнка, 56 из них скончались.
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