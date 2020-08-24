В Москве малолетний ребёнок выжил, упав с шестого этажа

https://static.news.ru/photo/7ad0c278-e601-11ea-81fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На Днепропетровской улице в Москве из окна упал шестилетний мальчик. Ребёнок выжил, однако получил многочисленные травмы. После происшествия малыш находился в сознании.

Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах, мальчик находился в квартире со своей мамой 1981 года рождения. В какой-то момент он остался в комнате один. Следователи начали проверку всех обстоятельств случившегося.

В настоящее время пострадавший госпитализирован. Медики зафиксировали у него кататравму, ушиб головного мозга, вдавленный перелом затылочной кости, открытый перелом плеча со смещением, рваные раны и множественные гематомы.

Как ранее передавал NEWS.ru, двое мальчиков в возрасте двух и трёх лет выпали из окна шестого этажа в Таганроге, оставшись дома без присмотра родителей. Оба погибли.

По данным уполномоченного по правам ребёнка при президенте РФ Анны Кузнецовой, за первое полугодие 2020 года в России из окон выпали 644 ребёнка, 56 из них скончались.