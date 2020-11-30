В Москве мальчик случайно убил своего брата во время игры

https://static.news.ru/photo/49f45046-3306-11eb-89fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители Москвы возбудили уголовное дело по факту случайного убийства мальчиком его старшего брата. Так, инцидент произошёл 29 ноября во время игры малышей на детской площадке.

29 ноября семилетний мальчик во время игры на детской площадке на Врачебном проезде подкинул палку вверх, после чего она упала на голову его 10-летнему брату, — сообщил источник в правоохранительных органах, передаёт ТАСС.

Как уточняется, ребёнка в тяжёлом состоянии доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти мальчика не удалось — он скончался через несколько часов в реанимации.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи проводят необходимые экспертизы.

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