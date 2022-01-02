В Москве из жилого дома эвакуировали людей из-за гранаты времён ВОВ

В столичном районе Отрадное в квартире нашли гранату времён ВОВ, сообщает Mash. Жильцов срочно эвакуировали. Сейчас в доме на улице Декабристов работают полицейские. На место выехали сапёры.

Сообщается, что граната могла остаться ещё с Великой Отечественной войны и представляет опасность. На неё отреагировала служебная собака. Эвакуировано десять человек.

Сейчас квартиру оцепили. Источник Telegram-канала «360» рассказал, что взрывное устройство хозяину квартиры подарили.

По последним данным, проверка в доме на севере Москвы завершена. Найденный предмет, похожий на гранату, оказался её муляжом, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Ранее в Москве задержали мужчину, который угрожал охранникам гранатой в торговом центре «Метрополис». Как сообщили охранники магазина, в котором произошла кража, злоумышленник взял духи и при просьбе их оплатить достал гранату.