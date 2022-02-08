В Москве из-за угрозы минирования эвакуировали Останкинскую телебашню

В Москве эвакуировали персонал и посетителей Останкинской телебашни из-за угроз о минировании, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Отмечается, что сообщение также поступило в телецентр Останкино.

Сотрудников и посетителей Останкинской телебашни эвакуируют после анонимной угрозы взрыва. На месте работает ФСБ России, — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что аноним также сообщил о минировании в телецентре Останкино, туда для проверки направлены специалисты.

Останкинская башня является самым высоким сооружением в Европе, её высота достигает 540 метров.

Ранее сообщалось, что около 700 человек эвакуировали с Красной площади в Москве из-за обнаружения бесхозной сумки. На месте происшествия работали оперативники и кинологи.

В столице и других городах России наблюдается очередная волна «минирований». В Москве, в частности, в экстренные службы поступали сообщения о якобы заложенных бомбах в аэропорту Шереметьево, зданиях судов, а также неизвестные злоумышленники «минировали» Казанский и Курский вокзалы.