Пресс-служба Московского городского суда информирует, что 11 зданий районных судов столицы эвакуируют в связи с сообщениями об угрозах взрывов.
Звонки поступили в Таганский, Люблинский, Лефортовский, Преображенский, Солнцевский, Измайловский, Гагаринский, Никулинский, Головинский, Коптевский и Хорошевский суды.
Уточняется, что на месте работают кинологи и сотрудники экстренных служб.
Как ранее писал NEWS.ru, 12 декабря неизвестный сообщил о «минировании» школы в центре Москвы на улице Трубной. Были эвакуированы 536 человек.
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