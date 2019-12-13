Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-служба Московского городского суда информирует, что 11 зданий районных судов столицы эвакуируют в связи с сообщениями об угрозах взрывов.

Звонки поступили в Таганский, Люблинский, Лефортовский, Преображенский, Солнцевский, Измайловский, Гагаринский, Никулинский, Головинский, Коптевский и Хорошевский суды.

Уточняется, что на месте работают кинологи и сотрудники экстренных служб.

Как ранее писал NEWS.ru, 12 декабря неизвестный сообщил о «минировании» школы в центре Москвы на улице Трубной. Были эвакуированы 536 человек.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях