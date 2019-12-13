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На железнодорожной станции Слотердийк в Амстердаме полицейские задержали подозрительного мужчину. Он заявил, что у него есть взрывчатка.

Никаких взрывчатых веществ обнаружено не было, — сообщила местная полиция в Twitter. Из-за проверки пассажиры были на время эвакуированы из здания вокзала. Ранее NEWS.ru писал, что во Франции неизвестные похитили...