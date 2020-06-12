В Москве из-за непогоды упали более сорока деревьев

https://static.news.ru/photo/8bbc8978-ad4e-11ea-a6c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Из-за непогоды в российской столице оказались повалены 42 дерева. Пострадавших нет.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства, ссылаясь на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова. Наибольшее число случаев падения зафиксировано в Восточном и Северо-Западном административных округах.

По данным на 09.30 мск, зафиксировано 42 случая падения деревьев, больше всего - в Восточном и Северо-Западном административных округах, подтоплений не допущено. Пострадавших нет, — заявил Бирюков.

В данный момент городские службы занимаются ликвидацией последствий непогоды. В работах задействовано 155 человек и более 50 единиц техники, передаёт РИА Новости.

4 июня NEWS.ru писал о том, что около 50 деревьев было повалено в Москве за минувшие сутки. Причиной тому послужило размытие грунта аномально сильными дождями.