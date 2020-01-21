В районе Зюзино на территории Москвы произошёл пожар в детской поликлинике № 69. В настоящее время из медицинского учреждения эвакуировали почти 100 человек. Отмечается, что 30 из них — дети.
Об этом во вторник, 21 января, NEWS.ru рассказал источник в столичных экстренных службах.
Здание детской поликлиники находится по следующему адресу: улица Азовская, дом 20, корпус 2. Возгорание произошло на втором этаже. В одном из окон по-прежнему видно открытое пламя.
В здании проводится эвакуация, эвакуированы около 100 человек, из них 30 — дети, — передаёт источник.
Ранее NEWS.ru писал, что пожар случился в ночь на 21 января в неиспользуемом здании на северо-востоке столицы.
Огонь распространился на 800 квадратных метров в трёхэтажном доме № 14 по улице Белозёрской в районе Бибирево. Общая площадь здания при этом составляет более 6000 кв. м. На данный момент пожар ликвидирован.
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