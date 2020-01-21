https://static.news.ru/photo/9baa9572-3c2a-11ea-bb0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В районе Зюзино на территории Москвы произошёл пожар в детской поликлинике № 69. В настоящее время из медицинского учреждения эвакуировали почти 100 человек. Отмечается, что 30 из них — дети.

Об этом во вторник, 21 января, NEWS.ru рассказал источник в столичных экстренных службах.

Здание детской поликлиники находится по следующему адресу: улица Азовская, дом 20, корпус 2. Возгорание произошло на втором этаже. В одном из окон по-прежнему видно открытое пламя.

В здании проводится эвакуация, эвакуированы около 100 человек, из них 30 — дети, — передаёт источник.

Ранее NEWS.ru писал, что пожар случился в ночь на 21 января в неиспользуемом здании на северо-востоке столицы.

Огонь распространился на 800 квадратных метров в трёхэтажном доме № 14 по улице Белозёрской в районе Бибирево. Общая площадь здания при этом составляет более 6000 кв. м. На данный момент пожар ликвидирован.