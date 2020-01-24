https://static.news.ru/photo/516c2300-3eb3-11ea-9024-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

19-летний сын заместителя председателя Социал-демократической партии Таджикистана (СДПТ) Махмурода Одинаева Хочиакбар пропал в российской столице.

По словам оппозиционного политика, в Москву его сын уехал на заработки в сентябре 2019 года, устроился работать на стройку. Последний раз на связь с родственниками молодой человек выходил 19 января, уточняет «НГ». 24 января один из родных подал в полицию Москвы заявление об исчезновении Одинаева.

Источники газеты не исключают, что молодого человека похитили с целью оказания давления на его отца, который планирует весной принять участие в выборах депутатов нацпарламента Таджикистана. Сам Махмурод Одинаев в разговоре с изданием рассказал, что за несколько дней до исчезновения сына сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана предлагали ему отказаться от идеи участия в выборах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Таджикистаном, подразумевающий организованный набор граждан республики на временную работу в РФ.