Второго предполагаемого носителя коронавируса госпитализировали в столице. Им оказался пассажир рейса Тайланд — Шереметьево.
Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, мужчине стало плохо во время полёта. По прилёту в Москву пассажиров из самолёта не выпустили. Медики в спецодежде прошли к больному.
Люди в салоне самолёта стали нервничать и их выпустили, предварительно дав им заполнить формы, с помощью которых их смогут оперативно найти в случае подтверждения подозрений. Перед выходом из самолёта у всех пассажиров замерили температуру с помощью специального инфракрасного термометра.
Ранее NEWS.ru писал о том, что россиянина, вернувшегося из Шанхая, госпитализировали из аэропорта Пулково в инфекционную больницу. Причиной стали симптомы ОРВИ, совпадающие с проявлениями нового коронавируса. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.
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