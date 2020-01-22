https://static.news.ru/photo/339b6b6c-3d2b-11ea-a499-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Второго предполагаемого носителя коронавируса госпитализировали в столице. Им оказался пассажир рейса Тайланд — Шереметьево.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, мужчине стало плохо во время полёта. По прилёту в Москву пассажиров из самолёта не выпустили. Медики в спецодежде прошли к больному.

Люди в салоне самолёта стали нервничать и их выпустили, предварительно дав им заполнить формы, с помощью которых их смогут оперативно найти в случае подтверждения подозрений. Перед выходом из самолёта у всех пассажиров замерили температуру с помощью специального инфракрасного термометра.

Ранее NEWS.ru писал о том, что россиянина, вернувшегося из Шанхая, госпитализировали из аэропорта Пулково в инфекционную больницу. Причиной стали симптомы ОРВИ, совпадающие с проявлениями нового коронавируса. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора Анны Митяниной.