В Москве госпитализировали подростка после избиения пьяным отцом

https://static.news.ru/photo/71085e8e-79dd-11eb-a147-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве с черепно-мозговой травмой и многочисленными ушибами госпитализировали 15-летнего подростка, которого избил пьяный отец.

Инцидент произошёл в квартире в доме на 2-й Дубровской улице. В результате школьника доставили в Морозовскую детскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами головы, груди и руки, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По факту получения травм подростком начата прокурорская проверка. Уполномоченный по правам ребёнка в Москве Ольга Ярославская взяла на личный контроль ситуацию с юношей.

Мы знаем об этом деле. Знаем о том, что участковый вышел на место, чтобы разобраться в ситуации. Правоохранительные органы работают. Завтра будет мама опрошена. Мы держим дело на контроле. Будем выяснять ситуацию, находимся на связи с правоохранительными органами, — рассказала омбудсмен.

Ранее мужчина, избивший сына металлической трубой за отказ отжиматься, был осуждён на 3,5 года заключения в колонии общего режима. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова. Инцидент, ставший поводом для судебных разбирательств, произошёл в апреле на западе Москвы. В социальных сетях распространилось видео, где мужчина приказывает ребёнку лет семи-восьми отжиматься, а за отказ избивает его руками и трубой. За кадром плачет женщина. Вскоре правоохранительные органы установили личность героя ролика, его арестовали. В СК отмечают, что обвиняемый признал свою вину. Кунцевский суд, в свою очередь, признал мужчину виновным в истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, писал NEWS.ru.