https://static.news.ru/photo/57cc39b6-3539-11ea-ac88-fa163e074e61_660.jpg Галина Польских Фото: Nadezhda Markalova/Global Look Press

Главная героиня фильма «Я шагаю по Москве» попала в больницу с гипертоническим кризом. Галине Польских оказывают экстренную помощь.

Артистка уже попадала в больницу в сентябре 2018 года. Тогда она жаловалась на сильные боли в области сердца. Врачи рекомендовали пройти ей полное обследование. После прохождения процедур Польских заявляла, что отлично себя чувствует.

Ранее NEWS.ru передавал, что в Боткинскую больницу Москвы с аналогичным диагнозом попала Елена Малышева. У телеведущей поднялось давление 200/130, и она чувствовала себя крайне плохо.