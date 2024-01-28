В Москве горит Театр сатиры. Это проклятие «Мастера и Маргариты»?

Фото: МЧС РФ

На станции метро «Маяковская» в самом центре Москвы загорелся Театр сатиры. Что известно о происшествии на данный момент, есть ли информация о пострадавших и жертвах и при чем здесь «Мастер и Маргарита»?

Что известно о пожаре в Театре сатиры

В Театре сатиры на Триумфальной площади произошел пожар.

«На Триумфальной площади произошел пожар в Театре сатиры. С крыши здания поднимается дым. На место следуют значительные силы столичного пожарно-спасательного гарнизона», — сказал собеседник агентства.

По данным Mash, горит купол здания.

«Горит купол здания — оттуда идёт серый дым», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Президент организации культуры и искусства Театра сатиры Александр Ширвиндт не смог прокомментировать в разговоре с NEWS.ru, что сейчас происходит в учреждении. Ранее стало известно о возгорании в театре.

«Я сейчас не в Москве, поэтому сам пока не знаю никаких подробностей ни о причинах пожара, ни о пострадавших», — сказал Ширвиндт.

Информация о пожаре поступила на пульт МЧС в 10:58.

«Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Москве. На месте работают 62 специалиста и 14 единиц техники. На Триумфальной площади горит административное здание. Предварительно, пострадавших нет», — говорится в Telegram-канале МЧС.

Отмечается, что огонь распространяется по деревянным конструкциям.

Из-за пожара в Театре сатиры объявлен сбор руководящего состава МЧС Центрального административного округа Москвы, сообщает источник «Звезды».

«Огонь быстро распространяется по деревянным конструкциям и полыхает на площади 200 „квадратов“», — пишет Telegram-канал «Звезды».

Фото: МЧС РФ

По данным SHOT, на крыше театра может быть до 10 человек — рабочие, которые проводили реконструкцию купола. Предварительно, пожар начался во время работ по замене покрытия.

При чем здесь «Мастер и Маргарита»

Telegram-канал «Советская Москва» уточнил, что Театр сатиры находится на месте варьете из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

«И это на фоне скандалов с вышедшим накануне фильмом по роману», — отмечается в публикации.

Накануне в Сети обнаружили публикации в соцсетях режиссера фильма «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, в которых он желает победы Украине в СВО и сравнивает Россию с нацистской Германией.

Первым на публикации Локшина обратил внимание Telegram-канал «Графиня изменившимся лицомъ бѣжитъ пруду». Утром 27 января в канале были опубликованы скриншоты с постами режиссера, в которых он выражал поддержку Украине и размещал на своей странице сборы в пользу Украины.

«Режиссер „Мастера и Маргариты“ донатит киевским пропагандистам и ненавидит Россию, при этом получая от нее финансирование — он убежден, что все русские должны платить Украине», — пишет Telegram-канал Readovka.

После того как были обнаружены публикации Локшина в соцсетях, режиссер удалил резонансные посты и закрыл доступы к профилям.

Театр Варьете — вымышленный эстрадно-цирковой театр из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». На его сцене Воланд (прообраз дьявола) организует сеанс черной магии, сопровождающийся потоками «денежного дождя», отрыванием и возвращением головы конферансье, переодеваниями в «салоне парижских мод».

Пусть пожар в Театре Сатиры на месте Варьете, вероятно, не является неким проклятием, связанным с романом, но выглядит символичным в контексте скандалов вокруг новой экранизации текста Булгакова.

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