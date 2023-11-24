В Москве горит подстанция вместе со 120 литрами топлива

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Трансформатор и около 120 литров топлива горят на подстанции «Чагино» в Москве, сообщил телеканал РЕН ТВ. На месте событий работают экстренные службы. Площадь пожара составляет около 200 квадратных метров. Еудупкфь

Подстанция «Чагино» стала известна после пожара, который произошел там в 2005 году и привел к серьезной аварии в энергосистемах Москвы и прилегающих регионов. В результате пожара пострадали несколько трансформаторов.

Это привело к отключению электричества в нескольких районах Москвы, Подмосковья и областей Калужской, Тульской и Рязанской. Люди оказались в ловушке в лифтах и метро из-за отключения электричества. Работа Московского нефтеперерабатывающего завода была приостановлена.

Чуть меньше суток назад на северо-западе Москвы горел авиационный завод имени Чернышева. По данным СМИ, возгорание возникло в цехе люминесцентного контроля деталей, площадь возгорания составила примерно 30 квадратных метров. В результате происшествия пострадал 52-летний мужчина, он получил ожоги второй и третьей степеней.

В Красноярском крае также потушили пожар, возникший в многоэтажном жилом доме. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, пожарные эвакуировали 40 человек, благодаря чему удалось избежать жертв и пострадавших. К тушению возгорания привлекли 33 огнеборца.