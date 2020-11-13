В центре Москвы горит крыша жилого дома

https://static.news.ru/photo/ee50e29e-275d-11eb-8407-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscow.mchs.gov.ru

В центре Москвы загорелось здание. По предварительной информации, речь идёт о постройке на улице Тараса Шевченко.

15 ноября в 17:53 поступило сообщение о пожаре по адресу: набережная Тараса Шевченко, дом 1, где по предварительной информации происходит возгорание на кровле 14-этажного жилого дома, — говорится в сообщении МЧС.

На месте ЧП работают экстренные службы. Над зданием виден густой чёрный дым. Сведений о пострадавших не поступало, передаёт РИА Новости.

Как сообщал NEWS.ru, двое человек пострадали при пожаре в многоквартирном доме в Ставрополе. Ещё 200 были эвакуированы. Первоначально сообщалось об эвакуации 40 человек, но позже эта цифра выросла до 200. В пресс-службе добавили, что пожарные ликвидировали открытое горение.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать взрыв газа в баллоне.