В Москве произошёл пожар на территории гаражей, расположенных по адресу Загорьевский проезд, 2.
По предварительным данным, площадь возгорания составляет 300 кв. метров, существует угроза распространения огня. В настоящее время пламенем охвачены пять гаражей. Там же находится автосервис.
Ранее NEWS.ru писал о задержании мужчины, подозреваемого в поджоге детских колясок в подъезде дома в Центральном районе Санкт-Петербурга. Задержанным оказался — гражданин 1974 года рождения без определённого места жительства.
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