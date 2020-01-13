https://static.news.ru/photo/7828007e-35fb-11ea-b838-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве произошёл пожар на территории гаражей, расположенных по адресу Загорьевский проезд, 2.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет 300 кв. метров, существует угроза распространения огня. В настоящее время пламенем охвачены пять гаражей. Там же находится автосервис.

Ранее NEWS.ru писал о задержании мужчины, подозреваемого в поджоге детских колясок в подъезде дома в Центральном районе Санкт-Петербурга. Задержанным оказался — гражданин 1974 года рождения без определённого места жительства.