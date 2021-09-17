ФСБ задержала в Москве двух главарей ячейки «Хизб-ут-Тахрир»

В Москве сотрудники ФСБ задержали двух главарей и пятерых участников ячейки «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в РФ). В данное время все они по решению суда заключены под стражу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Сотрудники российских спецслужб и правоохранительных органов установили и задержали в рамках уголовного дела об организации деятельности «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и участии в её деятельности пять активных участников и двух главарей террористической ячейки, — рассказал источник.

Он уточнил, что членов террористической группировки уже доставили в суд. В результате все они заключены под стражу.

Ранее двух сторонников террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад» (запрещена в России), вербующих местных жителей в свои ряды, выявили и задержали сотрудники ФСБ в Красноярске. Двое граждан одной из республик Центрально-Азиатского региона прибыли в краевую столицу для работ по распространению террористической идеологии.