В Москве эвакуировали крупные ТЦ из-за угроз минирования

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей ряда крупных торговых центров в Москве из-за сообщений с угрозами минирования, передаёт телеканал РЕН ТВ. В частности, люди покинули ТЦ «Атриум», ГУМ, «Афимолл Сити», «МЕГА Белая Дача», «Метрополис» и «Охотный Ряд».

По данным телеканала, правоохранители проверяют все сообщения.

Накануне источник «Интерфакса» сообщил о поступлении угроз минирования более чем в четыре тысячи объектов в столице. По его словам, это были, в частности, образовательные и медицинские учреждения, транспортные объекты, офисы органов госвласти. Власти эвакуировали людей из части «заминированных» зданий. Всего из помещений вывели три тысячи человек, позже сообщения не подтвердились.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за угроз минирования эвакуировали персонал и посетителей Останкинской телебашни, аналогичные сообщения поступали также в телецентр «Останкино».