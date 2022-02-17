В Москве эвакуировали крупные ТЦ из-за угроз минирования

Сотрудники правоохранительных органов эвакуировали посетителей ряда крупных торговых центров в Москве из-за сообщений с угрозами минирования, передаёт телеканал РЕН ТВ. В частности, люди покинули ТЦ «Атриум», ГУМ, «Афимолл Сити», «МЕГА Белая Дача», «Метрополис» и «Охотный Ряд».
По данным телеканала, правоохранители
Накануне источник «Интерфакса»
Ранее сообщалось, что в Москве из-за угроз минирования эвакуировали персонал и посетителей Останкинской телебашни, аналогичные сообщения поступали также в телецентр «Останкино».