В Москве двое человек погибли в ДТП с машиной каршеринга

В Москве на аллее Первой Маёвки 9 апреля произошло ДТП, сообщила Госавтоинспекция столицы в Telegram-канале. Водитель автомобиля каршеринга наехал на здание электроподстанции, после чего машина опрокинулась на крышу корпуса. В результате аварии погибли два молодых человека, ещё одна девушка пострадала.

Два молодых человека (личности устанавливаются), находящиеся на переднем водительском и пассажирском сидениях, погибли, — говорится в сообщении.

Пострадавшую девушку, которая в момент ДТП находилась на заднем сидении, доставили в больницу, сейчас врачи борются за её жизнь.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Сейчас устанавливаются все причины и обстоятельства случившегося.

На Люблинской улице на востоке Москвы 9 апреля произошло смертельное ДТП с участием грузовика и «Газели», в которой находились дорожные рабочие. В результате аварии один человек скончался, ещё четверо пострадали. Прокуратура Москвы взяла ситуацию под свой контроль.