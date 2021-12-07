В Москве два человека погибли в результате стрельбы в МФЦ

В МФЦ «Рязанский» на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу. Сообщается о двух погибших — сотруднице учреждения и посетителе центра, сообщил Telegram-канал «112». Ещё на троих человек нападавший, по предварительным данным, бросился с ножом, они ранены.

На данный момент стрелок задержан, им оказался 45-летний Сергей Глазов. По имеющимся данным, мужчина открыл стрельбу после конфликта из-за ненадетой маски, когда охранник решил выпроводить вызывающе ведущего себя посетителя. Сообщается также, что он находился в неадекватном состоянии.

NEWS.ru публикует первые кадры с места происшествия.

На месте на данный момент работают оперативные службы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что полицейские в Москве задержали 18-летнего парня, вооружённого холодным и пневматическим оружием, недалеко от здания школы. Молодой человек ранее оставил сообщение в социальной сети «ВКонтакте» о том, что планирует устроить теракт в школе.

В сообщении содержалась информация о том, что бывший ученик собирается произвести в образовательном учреждении № 1297 взрыв. Прочитавшие публикацию ученики 10-го класса передали сведения о готовящемся теракте в полицию. В школе к приходу злоумышленника были готовы.