В Москве два человека погибли и двое пострадали при ДТП на МКАД

https://static.news.ru/photo/473c32b6-4c5a-11eb-8ef7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека погибли и ещё двое получили травмы в результате аварии на 20-м километре МКАД. Об этом сообщили в Telegram-канале дептранса Москвы.

20-й километр МКАД, внешняя сторона, съезд на дублёр (после съезда на Бесединское шоссе). Автомобиль совершил наезд на препятствие. Двое пострадавших и двое погибших. Съезд полностью перекрыт, — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что из-за ДТП перекрыты первая и вторая полосы движения МКАД.

Ранее пожилой мужчина в Приморье выбил ногой дверь машины скорой помощи, которая везла его домой, выпал из неё и погиб. Об этом журналистам сообщили представители регионального Минздрава. В правоохранительных органах подтвердили данную версию смерти мужчины.

70-летнего приморца за некоторое время до гибели доставили в больницу с признаками инсульта. Его осмотрели врачи Дальнереченской ЦРБ. Диагноз не подтвердился. Пациент отказался говорить со специалистами. После этого для работы с ним вызвали психиатра. Тот отметил, что у мужчины наблюдаются отклонения, но не острые. Для госпитализации по указанной симптоматике требуется согласие родных пациента. Пожилого приморца после осмотра до дома предложила подвезти бригада скорой помощи, которая ранее доставила его в ЦРБ, писал NEWS.ru.