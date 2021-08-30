В Москве допросили мужчину, от которого забеременела шестиклассница

В столице допросили 18-летнего молодого человека, из-за которого забеременела 12-летняя школьница из неблагополучной семьи. Об этом пишет «Московский Комсомолец».

29 августа шестиклассница была доставлена в столичную больницу с гнойным аппендицитом. В ходе обследования выяснилось , что она также беременна, срок составляет четыре недели.

Мать школьницы пояснила, что её дочь встречалась с 18-летним юношей. В половой контакт со школьницей он вступил в начале августа, когда та приехала в Москву с дачи.

Родственники шестиклассницы отказались от аборта: её мать настаивает на сохранении беременности. Однако сама женщина не трудоустроена, недавно перенесла операцию и стояла на учёте по поводу злоупотребления алкоголем. Девочку в этом году также поставили на внутришкольный учёт. Отец школьницы живёт отдельно от семьи, а её совершеннолетний брат — в другом городе.

Ранее в Забайкальском крае был арестован местный житель, вступивший в интимные отношения со своей 15-летней падчерицей. Это вскрылось, когда выяснилось, что школьница беременна. На допросе мужчина дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах запретных отношений, но позже от своих слов отказался. Тем не менее ему было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».