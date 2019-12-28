https://static.news.ru/photo/61066cd2-2b33-11ea-8c3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор частного охранного предприятия вместе со своей семьёй обворовал московский гипермаркет «Ашан» на 30 тысяч рублей.

Инцидент произошёл 29 декабря в торговом центре «Капитолий» на улице Правобережной, в котором находится магазин. Несколько человек вынесли из «Ашана» продукты и бытовую химию, передаёт РЕН ТВ.

Издание уточняет, что прибывшие на место полицейские просмотрели записи с камер наблюдения. Подозреваемыми оказались 41-летний мужчина, который ранее привлекался к ответственности за умышленное причинение вреда здоровью, а также 41-летняя женщина и 21-летний молодой человек.

Ранее NEWS.ru писал, что мужчина с предметом, похожим на пистолет, ограбил столичный салон связи. Его добычей стало свыше 730 тысяч рублей. По данным ГУ МВД по городу, инцидент произошёл вечером 22 октября в одном из торговых центров, расположенных на северо-востоке. Неизвестный с прикрытым шарфом лицом начал угрожать продавцу, после чего похитил деньги, которые хранились в подсобном помещении.