В Москве девятилетняя пациентка скончалась после операции

Девятилетняя девочка скончалась в столичной больнице после оперативного вмешательства по восстановлению ушной раковины из хрящевой ткани ребра, сообщили агентству «Москва» в правоохранительных органах.

По информации источника, 16 марта на пульт дежурного поступило сообщение врача медучреждения на улице Тимура Фрунзе о том, что скончалась девочка 2013 года рождения из Альметьевска. Позже выяснилось, что семья приехала в Москву для лечения дочери.

Заведующий операционным блоком пояснил, что девочке проводили операцию по восстановлению ушной раковины из хрящей ребра. Операция прошла успешно, но по её окончании состояние пациентки ухудшилось. Проводились реанимационные мероприятия. Спасти девочку не удалось, — говорится в сообщении.

По данному факту сотрудники полиции начали проверку.

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