В Москве более 30 человек задержаны после конфликта со стрельбой

https://static.news.ru/photo/b3b902c0-13c1-11ea-939e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Массовый конфликт со стрельбой произошёл на Уральской улице на востоке Москвы в первый день 2021 года. По его итогам полиция задержала около 35 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что утром 1 января в столичном районе Гольяново стрельба велась из охолощённого оружия. О пострадавших в конфликте данных пока нет. Силовики выясняют причины конфликта и его детали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что правоохранительные органы Выборгского района Ленинградской области выясняют обстоятельства необычного ЧП. Там мужчина обстрелял трактор, после чего покончил жизнь самоубийством. Чтобы вывезти его тело, пришлось вызывать сапёров.