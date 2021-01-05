В Москве автомобиль врезался в препятствие на МКАД и опрокинулся

https://static.news.ru/photo/47b6837e-4f6e-11eb-b6c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичный департамент транспорта предупреждает о дорожном заторе почти на 2 километра на МКАД, где легковой автомобиль врезался в препятствие, а затем опрокинулся.

На внешней стороне МКАД, в районе пересечения с Боровским шоссе, автомобиль совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием. Движение затруднено на 1,9 километра, — говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Причина происшествия неизвестна, в аварии пострадали люди. На месте ДТП работают экстренные службы.

Накануне на 98-м километре МКАД автомобиль такси сбил пешехода. Авария привела к затору на втором километре, о состоянии пострадавшего ничего не известно.

1 января два человека погибли и два пострадали в результате аварии на 20-м километре МКАД. Автомобиль совершил наезд на препятствие. Из-за ДТП были перекрыты первая и вторая полосы движения.

Ранее пожилой мужчина в Приморье выбил ногой дверь машины скорой помощи, которая везла его домой, выпал из неё и погиб. Об этом журналистам сообщили представители регионального Минздрава. В правоохранительных органах подтвердили данную версию смерти мужчины. Об этом писал NEWS.ru.