В Москве автомобиль сбил пешехода

https://static.news.ru/photo/57b2f5ec-6c6e-11eb-826e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пешеход пострадал на нерегулируемом переходе на западе Москвы. На него наехал легковой автомобиль, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

По данным ведомства, инцидент произошёл на улице Академика Анохина. О состоянии человека, переходившего дорогу, не сообщается.

В Дептрансе отметили, что подробности произошедшего сейчас уточняются.

Движение автомобильного транспорта на этом участке дороги осуществляется без каких-либо затруднений.

В эти дни в Москве обстановка на дорогах остаётся достаточно сложной. Из-за продолжительной низкой температуры на дорогах наблюдается гололедица. Время от времени выпадающий снег лишь ухудшает сцепление колёс с дорогой.

По прогнозам метеорологов, холода продлятся ещё по меньшей мере неделю. В ближайшие двое суток ожидается обильный снегопад, который может стать самым мощным за последние несколько лет.

Днём ранее, как писал NEWS.ru, в столице машина сбила двух пешеходов. ЧП произошло на северо-востоке столицы. Прохожие получили травмы.