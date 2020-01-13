https://static.news.ru/photo/76588066-3623-11ea-a8e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель легкового автомобиля сбил двух пешеходов на переходе на улице Воронцовские пруды на юго-западе Москвы.

Водитель Hyundai Solaris совершил наезд на пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Пострадавшие госпитализированы, — сообщили ТАСС в столичном управлении ГИБДД.

В данное время на месте аварии работают инспекторы ДПС, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Рязанской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Три человека погибли, а ещё пятеро получили травмы. ДТП произошло в Шацком районе. Пострадавших госпитализировали в больницу.