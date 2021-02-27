В Москве автомобиль с мигалкой столкнулся с Lехus

https://static.news.ru/photo/1f68a8cc-78e3-11eb-8b15-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На западе Москвы произошла авария с участием служебного автомобиля. ДТП случилось на пересечении улиц Лобачевского и Коштоянца.

Автомобиль с мигалкой столкнулся с Lexus. Обе машины получили небольшие повреждения, никто не пострадал. В результате столкновения служебный автомобиль развернуло. Кому именно принадлежит машина, не сообщается, сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах.

Ранее в подмосковном Одинцово произошла дорожная авария с участием зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-400 и ещё четырёх автомобилей. Последствия ДТП попали на видео. На кадрах видна колонна из шести ракетных установок. Головная машина столкнулась с микроавтобусом военной автоинспекции, двумя легковыми автомобилями и грузовиком КамАЗ.

Другая крупная авария случилась на 80-м км автодороги в Аургазинском районе в Башкирии. Там 39 автомобилей попали в ДТП на трассе Уфа — Оренбург из-за ветра и слабой видимости. В результате аварии пострадали десять человек, в том числе две девочки 12 и 16 лет. На месте происшествия работали пять экипажей ДПС. Они помогли выбраться из машин тем, кто попал в аварию, и оказали им возможную помощь, писал NEWS.ru.