В Москве арестовали за педофилию преподавателя ВШЭ

В Москве арестовали старшего научного сотрудника Международной лаборатории логики, лингвистики и формальной философии Высшей школы экономики (ВШЭ). 46-летнего преподавателя обвиняют в педофилии, передаёт Telegram-канал Mash.

По версии следствия, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 6 и 11 лет. Сам обвиняемый заявил, что с одной из девочек он познакомился во дворе своего дома, а вторая приходила в гости к его малолетнему сыну.

Золин заключён под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 132 ч. 4 п. «б» УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста). По данной статье он может получить до 20 лет заключения.

Ранее сообщалось о заключении под стражу музыкального продюсера Александра Разумовского. Он известен как основатель детского музыкального коллектива «Фортуна-шоу», продюсер детского музыкального канала Art kids TV и режиссёр международного фестиваля «Родная сторона». Разумовского обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Показания против него дали два мальчика. Всего в деле продюсера насчитывается более 10 преступных эпизодов.