В Москве арестовали лидера хакерской группы The Infraud Organization

Сотрудники ФСБ и правоохранительных органов задержали четверых участников хакерской группы The Infraud Organization. В их число вошёл лидер группировки Андрей Новак, которого объявили в розыск в США по подозрению в кибермошенничестве, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Удалось установить и задержать четверых членов хакерской группировки The Infraud Organization, основным способом получения дохода которой является использование похищенных данных кредитных карт, — сказал источник.

Он уточнил, что Новака арестовали на два месяца, а остальных задержанных посадили под домашний арест. На текущий день следствие продолжает устанавливать других членов международной хакерской организации The Infraud Organization.

Ранее Федеральная служба безопасности России после обращения властей Соединённых Штатов задержала группу хакеров, рассылавших вирусы для вымогательства денег. Там отметили, что по местам нахождения злоумышленников было обнаружено свыше 420 миллионов рублей. Речь идёт об одной из самых известных группировок REvil. На протяжении нескольких лет её члены занимались не только вымогательством, но и воровством данных.