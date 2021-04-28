Россиянина арестовали по делу о госизмене

https://static.news.ru/photo/cb0a7d7a-a83d-11eb-ac7b-96000091f725_660.jpg Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца гражданина РФ Сергея Кабанова по делу о госизмене. Ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы, пишет ТАСС со ссылкой на представителя суда.

Суд избрал в отношении Кабанова С. С. меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ, — сказали в суде.

Суть дела не раскрывается, однако в суде уточнили, что материалы не содержат гриф секретности.

Ранее Московский городской суд приговорил доцента Московского авиационного института (МАИ) Алексея Воробьёва к 20 годам колонии строгого режима. Кроме того, его обязали выплатить штраф в размере одного миллиона рублей. Осуждённому вменялись незаконный экспорт сырья и оказание услуг по созданию военной техники.