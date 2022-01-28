В «Москва-Сити» эвакуировали небоскрёб «Город столиц»

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Вертолёт Ми-8 Минобороны совершил жёсткую посадку на лёд реки в Ульяновской области, сообщили ТАСС в экстренных службах. Всего на борту находились два человека, в результате инцидента никто из них не погиб.

На борту находились два человека. В результате жёсткой посадки на лёд погибших нет, — сказал источник. По его словам, вертолёт следовал с аэродрома Мулино в Ульяновск. Из-за технических проблем он...