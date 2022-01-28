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В «Москва-Сити» эвакуировали небоскрёб «Город столиц»

16:47, 28 января 2022
В «Москва-Сити» эвакуировали небоскрёб «Город столиц» Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В деловом кластере «Москва-Сити» на западе Москвы эвакуировали небоскрёб «Город столиц», передаёт телеканал «Москва 24» со ссылкой на очевидцев происшествия. На кадрах, снятых внутри здания, видно, как люди покидают башню, спускаясь по лестнице.

В опубликованном видео звучало оповещение о срабатывании пожарной сигнализации. В нём также говорилось, что пользоваться лифтами запрещено.

Ранее сообщалось, что более 500 человек эвакуировали из небоскрёба «Меркурий». Причиной стало короткое замыкание на 23 этаже и последовавший за ним пожар. Пламя удалось ликвидировать до прибытия пожарных. Информации о пострадавших не поступало.

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