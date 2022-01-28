В «Москва-Сити» эвакуировали небоскрёб «Город столиц»

В деловом кластере «Москва-Сити» на западе Москвы эвакуировали небоскрёб «Город столиц», передаёт телеканал «Москва 24» со ссылкой на очевидцев происшествия. На кадрах, снятых внутри здания, видно, как люди покидают башню, спускаясь по лестнице.
В опубликованном видео звучало оповещение о срабатывании пожарной сигнализации. В нём также говорилось, что пользоваться лифтами запрещено.
Ранее сообщалось, что более 500 человек эвакуировали из небоскрёба «Меркурий». Причиной стало короткое замыкание на 23 этаже и последовавший за ним пожар. Пламя удалось ликвидировать до прибытия пожарных. Информации о пострадавших не поступало.