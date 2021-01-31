В Росгвардии уточнили причину возгорания автомобиля в Москве

https://static.news.ru/photo/ffeabde2-63c4-11eb-a448-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Служебный автомобиль загорелся в центре Москвы по причине технической неполадки, заявили в московском управлении Росгвардии.

Действительно, произошло возгорание в служебном автомобиле. Предварительно — технические неполадки, — отметили в ведомстве.

Как сообщается, в настоящее время возгорание полностью ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал, передаёт «Интерфакс».

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве в ходе несогласованной протестной акции сотрудники правопорядка применили при задержании электрошокер. Инцидент произошёл на улице Русаковской. Пострадавший потерял сознание, его унесли с места происшествия.