https://static.news.ru/photo/672e1848-6ebe-11ea-83b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

24 и 25 марта в Тропарёвском парке на юго-западе Москвы находили фрагменты тела человека. Полиция также не исключает, что речь идёт о частях тел нескольких людей.

Источник в правоохранительных органах рассказал об этом телеканалу «360». Вечером 24 марта в зоне отдыха обнаружили четыре фрагмента рук. На следующий день были найдены новые останки — источник не уточнил, какие именно. Эксперты пока не могут установить, сколько жертв было у неизвестного расчленителя.

Ранее в Екатеринбурге очевидцы сообщили в полицию, что в одном из дворов на Черкасской улице собака грызёт человеческие останки. Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили череп и несколько других фрагментов тела. Полиция установила, что останки принадлежат пропавшему без вести мужчине, передавал NEWS.ru.