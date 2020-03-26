24 и 25 марта в Тропарёвском парке на юго-западе Москвы находили фрагменты тела человека. Полиция также не исключает, что речь идёт о частях тел нескольких людей.
Источник в правоохранительных органах
Ранее в Екатеринбурге очевидцы сообщили в полицию, что в одном из дворов на Черкасской улице собака грызёт человеческие останки. Прибывшие по вызову правоохранители обнаружили череп и несколько других фрагментов тела. Полиция установила, что останки принадлежат пропавшему без вести мужчине, передавал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники