В московском метро произошла массовая драка

https://static.news.ru/photo/601b73e4-6a2f-11eb-8deb-96000091f725_660.jpg Фото: Ludvig14/wikimedia.org

В Москве в северном вестибюле станции метро «Речной вокзал» вечером 7 февраля произошла массовая драка.

Потасовка началась около 19:00 в вагоне поезда, а затем перенеслась в вестибюль. Во время конфликта неизвестные избили двух мужчин металлической битой в вагоне поезда, а после добили руками и ногами. Перед тем как убежать, злоумышленники облили пострадавших из перцового баллончика, передаёт РЕН ТВ.

Избитыми являются 29-летний и 30-летние уроженцы Таджикистана, которые работают на стройке в Москве. В настоящее время полицейские разыскивают преступников.

Ранее житель Симферополя скончался после потасовки с туристом, приехавшим из Чечни. Конфликт между ними произошёл 20 сентября в центре города. По данным управления СКР по Республике Крым, в результате драки 36-летний местный житель получил черепно-мозговую травму от удара в голову. Он скончался у себя дома на следующее утро. Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении вреда здоровью, которое повлекло смерть. В заявлении ведомства отмечается, что его сотрудники во взаимодействии с представителем главы Чечни в Крыму установили личность отдыхавшего на полуострове, писал NEWS.ru.