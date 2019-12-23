https://static.news.ru/photo/65f72bcc-2580-11ea-8d4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все супермаркеты сети «Магнит» в Подмосковье подверглись проверке после анонимных сообщений об угрозе взрывов.

По данным ТАСС , речь идёт о чуть менее 500 магазинов. Подобные сообщения поступили и в некоторые столичные супермаркеты.

Кроме того, ранее сообщалось о бомбах в магазинах сетей «Перекрёсток» и «Лента» в Московской области. В Москве с 28 ноября неизвестные сообщали о минировании 15 районных судов, роддома, пяти вокзалов и храма Христа Спасителя.

Ранее NEWS.ru писал, что крупные российские города захлестнула волна эвакуаций школ, судов, вокзалов, торговых центров и аэропортов из-за анонимных сообщений о заложенных в них взрывных устройствах. Ветераны группы «Альфа» предположили, кто может стоять за подобными сообщениями и какой ущерб эвакуации наносят организациям.