Все супермаркеты сети «Магнит» в Подмосковье подверглись проверке после анонимных сообщений об угрозе взрывов.
По данным
Кроме того, ранее сообщалось о бомбах в магазинах сетей «Перекрёсток» и «Лента» в Московской области. В Москве с 28 ноября неизвестные сообщали о минировании 15 районных судов, роддома, пяти вокзалов и храма Христа Спасителя.
Ранее NEWS.ru писал, что крупные российские города захлестнула волна эвакуаций школ, судов, вокзалов, торговых центров и аэропортов из-за анонимных сообщений о заложенных в них взрывных устройствах. Ветераны группы «Альфа» предположили, кто может стоять за подобными сообщениями и какой ущерб эвакуации наносят организациям.
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