В Московской области под колёсами машины погиб ребёнок

https://static.news.ru/photo/0f37b0dc-2a9c-11eb-8ca2-fa163e074e61_660.jpg

В подмосковной деревне Непецино под Коломной гулявшая с мамой шестилетняя девочка погибла под колёсами автомобиля, следует из сообщения пресс-службы ГУМВД по Московской области.

Как уточняется, инцидент произошёл в 20:08.

Водитель, управляя автомобилем KIA, совершил съезд на территорию, прилегающую к местному клубу. В результате ДТП погибла девочка шести лет, которая гуляла с мамой по прилегающей территории, — следует из сообщения, передаёт РИА Новости.

Водитель не стал скрываться с места происшествия. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Ранее NEWS.ru писал, что уголовное дело возбуждено по факту истязания пятилетнего ребёнка в Новосибирском детском центре.

По информации следователей, малыш пришёл домой из учреждения с ранкой на правой руке. Когда мама поинтересовалась, откуда взялся ожог, ребёнок ответил, что это воспитательница потушила спичку о его руку за плохое поведение.