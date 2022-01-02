В МО задержали двух человек по делу о смертельном отравлении алкоголем

Сотрудники правоохранительных органов задержали в подмосковной Балашихе двух человек по делу о гибели трёх человек в результате отравления суррогатным алкоголем. Они подозреваются в производстве и сбыте некачественной спиртосодержащей продукции, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

На начальном этапе расследования выяснилось, что погибшие в результате отравления приобрели все ёмкости с алкоголем в одном месте. После этого были установлены производитель и сбытчик продукции, а также само место продажи, пояснили в ведомстве.

Следователи провели допросы и обыски по месту жительства подозреваемых. Назначены судебно-медицинские и судебно-химическая экспертизы изъятых жидкостей, а также комплексная генетическая и дактилоскопическая экспертизы. В ближайшее время следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанным меры пресечения.

Ранее сообщалось, что 2 января в двух квартирах в Балашихе были обнаружены четыре человека с признаками отравления неизвестным веществом. Трое из них скончались, а четвёртый был доставлен в больницу. В обеих квартирах полицейские нашли канистры со спиртосодержащей жидкостью.

Российские производители алкоголя начали разрабатывать пакет мер по борьбе с контрафактными напитками. Они касаются поблажек, которые позволят легальному бизнесу вытеснить с рынка суррогатный алкоголь. Производители считают, что с нелегальным рынком нужно бороться не только полицейскими методами, но и экономическими. Для этого нужно снизить размер госпошлины на разрешение розничной торговли спиртным, убрать ограничения по площади и упростить процесс получения лицензии на торговлю алкоголем. Кроме того, нужно дать возможность получать лицензию индивидуальным предпринимателям. Минфин в ответ на это уже заявил, что поддерживает предложение о снижении госпошлины. Министерство, в свою очередь, предложило в случае выявления нарушений изымать лицензию только у конкретной торговой точки, а не у всей сети.

В октябре 2021 года количество умерших от отравления метиловым спиртом в Свердловской области увеличилось до 35. По версии СКР, в период с 7 по 14 октября на территории Чкаловского района Екатeринбурга несколько лиц продали гражданам алкоголь на основе метилового спирта. Это вызвaло серию отравлений, поскольку данное химическое соединение представляет опасность для жизни и здоровья потрeбителей.