В Подмосковье нашли квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции

В Подмосковье нашли квадроцикл бывшего заместителя министра юстиции Владимира Ялунина, который пропал накануне вечером, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России. При этом поиски самого экс-чиновника продолжаются. По одной из версий, он мог провалиться под лёд на реке.

Выполнено четыре погружения, обнаружен квадроцикл, — сказали в ведомстве.

Работы были приостановлены до 09:00, после чего поиски пропавшего Ялунина продолжились.

Экс-замминистра пропал в селе Аксиньино городского округа Одинцово. По информации МЧС, примерно в 18:00 он уехал на квадроцикле и не вернулся. При этом у него не было при себе телефона, чтобы сообщить о своём местонахождении.

Спасатели предполагают, что он провалился под лёд. Сотрудники МЧС нашли следы транспорта, на котором уехал Ялунин, ведущие к пролому на реке. Их обнаружили у церкви в районе села Козино.

Владимир Ялунин занимал должность заместителя министра юстиции РФ с декабря 2004 года по август 2006 года. Ранее он руководил Главным управлением исполнения наказаний Минюста.