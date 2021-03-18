Мужчина зарезал сестру на глазах у ребёнка из-за её страсти к мужчинам

https://static.news.ru/photo/45d0164e-87e3-11eb-bfbe-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/breakingmash/t.me

В Подмосковье 40-летний мужчина напал с ножом на свою сестру из-за собственных убеждений. Нападавший считал, что та не соответствует идеалу женщины, так как жертва якобы слишком часто меняла мужчин.

Инцидент произошёл на глазах у прохожих, среди которых также был ребёнок. На опубликованных в Сети кадрах видно, что школьник убегает подальше от места происшествия, когда видит происходящее. Позднее мужчина бросается за ним, оставляя тело сестры на улице. Неясно, пытается ли он догнать ребёнка или же скрывается с места преступления.

«Орудие справедливости» нападавший выбросил в снег. Правда, избежать наказания ему это не помогло — мужчину задержали. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения, проводится следственная проверка, передаёт Telegram-канал Mash.

Ранее NEWS.ru писал, что жительницу Красноярска подозревают в убийстве любовника. Женщина прятала расчленённое тело сожителя в холодильнике. По имеющимся данным, кровавый инцидент произошёл в ночь с 7 на 8 марта. 39-летняя женщина и её 27-летний сожитель распивали спиртное. Между ними произошёл конфликт, в результате которого подозреваемая нанесла оппоненту смертельный удар ножом в область груди.