В многоквартирном доме в Ленобласти прогремел взрыв

https://static.news.ru/photo/57d60340-429b-11eb-9657-fa163e074e61_660.jpg Фото: 47.mchs.gov.ru

В многоквартирном доме Ленобласти произошёл хлопок, взрывной волной были выбиты стёкла на первом этаже здания.

Как сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону, ЧП произошло в воскресенье утром в квартире жилого дома в посёлке Тайцы Гатчинского района. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится осмотр дома. Жильцов временно эвакуировали. Причины случившегося выясняются.

Как писал NEWS.ru, 21 ноября в одном из кафе в столице Казахстана Нур-Султане взорвался газовый баллон. В результате один человек погиб, более 30 пострадали. В результате ЧП произошло обрушение кровли на кухне. Спасатели вынесли из помещения 15 газовых баллонов.

После взрыва аким (мэр) Нур-Султана Алтай Кульгинов поручил проверить точки общепита на соблюдение пожарной безопасности. Он также выразил соболезнование семье и родным девушки, оказавшейся в момент взрыва газового баллона в помещении.