В многоквартирном доме в Ленобласти прогремел взрыв

В многоквартирном доме Ленобласти произошёл хлопок, взрывной волной были выбиты стёкла на первом этаже здания.
Как
В настоящее время на месте работают пожарно-спасательные подразделения, проводится осмотр дома. Жильцов временно эвакуировали. Причины случившегося выясняются.
Как писал NEWS.ru, 21 ноября в одном из кафе в столице Казахстана Нур-Султане взорвался газовый баллон. В результате один человек погиб, более 30 пострадали. В результате ЧП произошло обрушение кровли на кухне. Спасатели вынесли из помещения 15 газовых баллонов.
После взрыва аким (мэр) Нур-Султана Алтай Кульгинов поручил проверить точки общепита на соблюдение пожарной безопасности. Он также выразил соболезнование семье и родным девушки, оказавшейся в момент взрыва газового баллона в помещении.