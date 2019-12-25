https://static.news.ru/photo/d5a6bd8a-26fb-11ea-8cf7-fa163e074e61_660.jpg Фото: 24.mchs.gov.ru

Попавший в аварию в Красноярском крае вертолёт был новым. Об этом сообщил министр транспорта региона Константин Димитров.

Ми-8 был абсолютно свежий, новый. Его совсем недавно приобрела авиакомпания «КрасАвто», — цитирует Димитрова «Интерфакс».

По его словам, краевой Минтранс примет необходимые меры после проверок надзорных органов. При этом, по предварительным данным, вина каких-либо должностных лиц не усматривается, а действовали они в рамках своих полномочий во время происшествия.

По словам источника агентства, совершивший жёсткую посадку вертолёт эксплуатировали с конца 2017 года и выпущен он в том же году. Сертификат лётной годности машины действителен до 2021 года, уточнил он. Информированный собеседник также рассказал, что Ми-8 с бортовым номером RA-22720 был в лизинге, а лизингодателем является Государственная транспортная лизинговая компания.

Вертолёт вылетал с посадочной площадки Байкит в полдень по местному времени 25 декабря. Попав в снежный вихрь Ми-8 жёстко сел, повредив хвостовую часть. На борту находились 24 человека. Среди них 21 пассажир и три члена экипажа. Борт перевозил вахтовиков из посёлка Байкит в Эвенкийском районе Красноярского края на Юрубченское месторождение.

По последним данным, в результате ЧП пострадали 15 человек, ранее писал NEWS.ru.