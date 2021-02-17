В Минобороны опровергли сообщение об угрозе взрыва в здании министерства

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В министерстве обороны опровергли информацию о бомбе, заложенной в здании ведомства на Фрунзенской набережной в Москве.

Информация, опубликованная рядом СМИ, о якобы возникшей угрозе взрыва в здании Минобороны России на Фрунзенской набережной, дом 22 не соответствует действительности, — приводит ТАСС сообщение министерства.

Отмечается, что все подразделения, расположенные по указанному адресу, работают в штатном режиме.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщали о том, что в здании Минобороны РФ на Фрунзенской набережной якобы заложена бомба.

Накануне NEWS.ru писал, что аноним сообщил в полицию о бомбе в здании Останкинской телебашни. Башня была эвакуирована.