В МИД РФ рассказали обстоятельства кражи $1,5 млн

https://static.news.ru/photo/59db0cae-45f6-11eb-ad95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сотрудники департамента информации и печати МИД РФ подтвердили, что в прошлом году из здания ведомства была похищена сумма в $1,5 млн. Уголовное дело по факту пропажи уже направлено в суд.

В хищении денежных средств, которые были переданы Ираном за консульские услуги, обвиняют эксперта Валютно-финансового департамента МИД РФ Наталья Агальцову.

По версии следствия, в декабре 2019 года обвиняемая заявила начальнице, что заболела и не может прийти на работу. В этот день за денежными средствами должны были приехать инкассаторы. Когда начальница открыла кабинет Агальцовой, то обнаружила, что деньги пропали.

На записях камер наблюдения было видно, что накануне проверки обвиняемая вышла из кабинета с двумя пакетами. На следующий день Агальцову задержали вместе с сожителем Василием Маковозом. На допросе она утверждала, что не проверила содержимое посылки с деньгами, когда только получила её, а к моменту сдачи денег в банк оказалось, что значительная часть суммы отсутствует. Якобы верхний ряд купюр был номиналом в $100, а нижний — в $1. Задержанная рассказала, что хотела покрыть недостачу из собственных денежных средств и кредита, а когда поняла, что ничего не получится, будто бы хотела совершить суицид.

Её сожитель рассказал, что Агальцова пришла домой с пачками денег и заявила, что это её личные накопления. Она сообщила, что у неё проблемы на работе и попросила спрятать $149 тысяч в сейфе соседа пары. Маковоз из обвиняемого вскоре превратился в свидетеля и был отпущен.

Изначально уголовное дело было возбуждено по статье 158 УК РФ «Кража», но позже его переквалифицировали на статью 160 УК РФ «Присвоение или растрата». Агальцова уверена, что получит условный срок, её отпустили под подписку о невыезде, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, силовики не смогли установить, где находятся остальные деньги, принадлежавшие МИД РФ.

Как писал NEWS.ru, ранее бывшего сотрудника МИД России допросили по делу о кокаине в российском посольстве. Речь идёт о расследовании поставок наркотиков в другие страны через российское диппредставительство в Буэнос-Айресе.