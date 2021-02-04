В МХТ им. Чехова найдено тело скончавшегося мужчины

https://static.news.ru/photo/80460560-677a-11eb-8f65-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Московского художественного театра им. Чехова сообщили об обнаружении в здании театра тела 60-летнего мужчины.

В раздевалке МХТ сотрудником театра обнаружен сидящий на кушетке 60-летний мужчина без признаков жизни. Проводится проверка, — сообщили ТАСС в экстренных службах Москвы.

Отмечается, что внешних признаков насильственной смерти на теле скончавшегося нет. Причину смерти судмедэксперты определят при вскрытии. Является ли скончавшийся сотрудником театра, не указывается.

Ранее NEWS.ru сообщал, что тело скончавшегося брата главы Северной Осетии Казбека Битарова обнаружили в его доме. Издание Baza сообщило, что Битаров покончил с собой.

Казбек Битаров может быть виновником аварии в Кабардино-Балкарии, в которой погибли четыре человека. По данным СМИ, он на своём внедорожнике выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ, в котором ехала семья с двумя детьми. Все четверо находившихся в отечественной легковушке скончались на месте, а сам Казбек Битаров серьёзно не пострадал.