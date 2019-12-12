https://static.news.ru/photo/e3abd04e-1cb2-11ea-98b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестный направил в четверг, 12 декабря, письмо в администрацию Московского метрополитена с сообщением об угрозе взрыва на станции «Киевская». Об этом журналистам сообщили представители экстренных служб.

В настоящее время специалисты проводят проверку платформы на предмет нахождения там взрывного устройства.

При этом эвакуация не проводится. Метро продолжает работать в штатном режиме, — передаёт сообщение экстренных служб ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили в 13 судов столицы.

В указанные здания прибывают экстренные службы. Ни одно из полученных и проверенных с 28 ноября сообщений о заложенных в различных учреждениях Москвы бомбах не подтвердилось.