https://static.news.ru/photo/68311438-5eca-11ea-88e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестеро злоумышленников в возрасте от 25 лет до 41 года обворовывали пассажиров метро в Санкт-Петербурге. Общая сумма ущерба от преступной деятельности карманников составила 1,6 млн рублей. В среду, 4 марта, полицейские смогли задержать мошенников.

Каждый из правонарушителей ранее был судим. По версии следствия, группа карманников «работала» в петербургской подземке на протяжении нескольких месяцев. На данный момент доказана причастность преступников к четырём кражам в метро.

Самая меньшая сумма, которую удалось похитить злоумышленникам у пассажира — порядка 10 тысяч рублей, а самая крупная — 1,5 миллиона рублей, — передают «Невские новости» сообщение ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Как ранее писал NEWS.ru. 62-летнего охранника одной из строек на территории Санкт-Петербурга неизвестные заперли в вагончике, а сам объект обворовали. Мужчина в тот же день обратился с заявлением в правоохранительные органы.

В настоящее время полиция задержала подозреваемых. Ими оказались трое граждан Узбекистана.